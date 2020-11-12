「2020年鐵道文化展」，展出早期台灣鐵道的文物，並展出比例150分之1火車模型；感受小火車模型跑鐵軌的樂趣。（陳世宗攝）

今年是台鐵莒光號開始行駛的50週年，台中縣文化基金會在國民黨台中市黨部的會址舉行「2020年鐵道文化展」，展出早期台灣鐵道的文物，有火車通行證、煤鏟、蒸氣時速表等200多件古物，並展出比例150分之1火車模型；週六日就會有小火車在鐵道跑，感受小火車模型跑鐵軌的樂趣。

主辦單位指出，50年前的二月台鐵莒光號火車開始行駛，台中縣文化基金會特地與半線道鐵道文史工作室接洽，希望能在莒光號行駛50年的時刻，舉辦鐵道文化展；並與文化局及台中縣文化基金會一同辦理，並選在今天國父孫中山誕辰紀念日舉行開幕。

2020年鐵道文化展，由台中縣文化基金會董事長也是國民黨部主委的林敏霖主持開幕，將展至29日週休二日也有展出；現場有工作室成員為民眾解說，還要抽出12位幸運兒，贈送紀念T恤一件。

半線道鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，「孫中山也是鐵道迷！」認為建鐵路可以振興國家經濟，當年莒光號在通車時，還將孫中山的墨寶「守車」兩字，放在電源行李車上。

馬昌宏強調，「2020年鐵道文化展」約展出200件鐵道文物，有火車通行證、煤鏟、蒸氣時速表等200多件的古物，更展出比例150分之一火車模型，鐵道迷可以利用假日拿著自己的火車模型車來軌道上跑。

(中時 )