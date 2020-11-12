63歲資深演員班鐵翔和老婆藺婉蓉（Celine）結婚滿4週年，12日在哈利路亞教會做見證分享，艾成也在會中獻唱。兩人4年來走過風風雨雨，走過不少小插曲，從結婚第一年「紙婚」、第二年「布婚」、第三年「皮婚」到現在第四年「絲婚」，班鐵翔形容婚姻維繫不容易，他心疼對老婆說「這四年辛苦，為我受很多罪，夫妻難免有摩擦，但靠主得勝，一切在主的愛中，互相為對方代禱，為對方著想，才能走過4年」。

過去班鐵翔劉姓前女友不滿他分手，影射他劈腿、還罵他人渣，還放話恐嚇夫妻倆，班姓夫妻向劉女提損害賠償訴訟，高院民事庭今年7月判劉女應賠償班15萬元精神慰撫金，劉女不得再上訴。班鐵翔坦言，這4年花上百萬律師費，請了2個律師事務所、共5位律師打官司，「這些年收入，幾乎都花在這上」，雖判決劉女應賠償，劉女又提出另個刑事訴訟，「現在正在官司中，不便發言，一切就交給神，相信神在掌權，希望一切有圓滿結局」。

硬底子演員班鐵翔先前拍微電影、接健康食品代言，將拍三立華八《廢財闖天關》。他近年忙表演教學，也將回三立藝能學園教課。他說，三立過去曾要他教進階班，後來被停掉，原因竟是「教學太嚴格」，他無奈說「我責任感重，希望短時間內，將我40年演藝圈經驗傳授，這是我對自己要求，當然也希望要求學生」，這次回去教課，也會修正教學方式。

班鐵翔和老婆藺婉蓉（Celine）結婚滿4週年。（陳俊吉攝）

艾成在福音餐會中獻唱。（陳俊吉攝）

班鐵翔（右起）、范可欽、艾成12日出席哈利路亞教會福音餐會。（陳俊吉攝）

班鐵翔老婆藺婉蓉（Celine）與邰智源老婆徐雅琪都是基督徒。（陳俊吉攝）

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