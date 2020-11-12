2020天貓雙11全球狂歡季宣告結束，今年有超過25萬個品牌參加活動，其中3萬1000個品牌來自海外，有2600個海外品牌是首次參與，為期11天的活動時間共錄得商品成交額（GMV）4982億元人民幣（相當於741億美元），較2019年同期增長26％。同時以以GMV計算，美國成為「雙11」期間商品銷往大陸最多的國家。

淘寶天貓總裁蔣凡表示，「雙11」在過去12年不斷的創新，成為了一個全民節日，依靠的是消費者、商家以及所有合作夥伴的支持，得益於整個社會對我們的幫助。我們會持續的發揮淘寶天貓以及整個阿里經濟體的能量，為不同的規模和背景的品牌和商家提供舞臺，繼續為數字經濟貢獻力量。」

今年天貓「雙11」有超過470個品牌實現超過1億元人民幣的成交額，充分體現透過阿里巴巴數位經濟體成功數位化轉型的價值。同時訂單創建峰值也創下歷史新高，達每秒58.3萬筆，而整個「雙11」當中由菜鳥處理的訂單量也突破23.2億單。

另一值得關注的是，直播成為也商家不可或缺的市場推廣工具，此次有超過30個淘寶直播間成交額逾億元人民幣。

(旺報 )