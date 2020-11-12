20201111《旗開得勝》大奶v.s.微微 小咪咪一按大2CUP！

女人總是對自己的身材不滿足，左左氧身美胸專業美學中心的左左老師最近上《旗開得勝》宣傳胸部按摩操，她透露，在臨床上甚至有已停經、更年期的女性持之以恆按摩，胸部「回春」，罩杯依舊不斷升級。

左左老師昨(11日)現身主持人林佩潔的《旗開得勝》，許多女人對胸部的形狀、大小都十分介意，左左老師介紹，胸部大多可分為6種形狀，分別是水滴型、偏圓型、扁平型、細長型、外擴型、和大小不一型，左左老師透露自己本來是屬於偏圓形，但因哺乳過後有些鬆弛的問題，上半身肉比較少，改變成水滴型。

跟著左左老師一起每天居家美胸按摩，不但可以大胸部還可以成就完美胸型。（圖／旗開得勝）

提到胸部不可不提內衣，左左老師說近幾年健康意識大過美觀，她也建議大家不要因為追求集中托高，而穿太緊或太剛好的內衣，對健康來說比較會造成疑慮，她自己是喜歡穿沒鋼圈的內衣，讓胸部自由發展，但若擔心外擴，可以做一些美胸的運動來按摩調整。

按摩為什麼會胸部會長大？不是因為賀爾蒙，而是疏通後營養才能到該去的地方。（圖／旗開得勝）

身為專業美胸老師，左左老師分享曾有客人從小C成長到大E，靠的就是恆心，還有人原本是小小A，運動加上飲食，現在也有C，而胸部發育不僅限於25歲前發育期，她也遇過有更年期、已經停經的婦女，依舊產生胸部回春的效果，因此她認為女人只要把身體調養好，精氣神照顧好的話，還是會有意外的「收穫」。

(中時新聞網)