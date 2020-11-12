昨日國民黨主席江啟臣及國民黨臉書貼出一則「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，民進黨今要求國民黨，對造假影片下架、道歉，「抹黑造謠不是科學問政的方式」。

民進黨指出，第一時間就已揭發國民黨公然造假行為，但國民黨至今仍不道歉也不下架假影片繼續造謠；農委會陳吉仲主委受訪指出該原始影片是2015年美國動保團體Animal Outlook調查員在美國明尼蘇達州的Quality Pork Processors屠宰場所拍攝。

民進黨說，這探討的是美國農業部門推動快速屠宰人道福利議題，「從頭到尾3分鐘沒有一句萊克多巴胺」，從頭到尾3分鐘都在講如何讓豬隻在屠宰過程裡有人道方式待遇，完全沒有萊克多巴胺。請問這樣不是變造影片、製造假影片嗎？影片被證實移花接木、變造，國民黨還不道歉？

民進黨又指出，今天國民黨召開記者會罵蔡政府掩蓋萊豬真相，國民黨要不要先向大眾解釋昨天的影片內容是否挪用美國動物組織的影片並擅自添加字幕呢？用錯假訊息爭取支持，這就是國民黨的問政水準嗎？

民進黨表示，昨天國民黨臉書小編在民進黨臉書留言所引用事實查核中心的資料，被網友發現事實查核中資料卻顯示「豬隻攝取萊克多巴胺不會導致癲癇」，「你們引用的資料打臉自己，又該如何解釋呢？」

(中時 )