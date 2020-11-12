公民團體呼籲台鐵、北市社會局應與街友一同討論可行的方案。（當代漂泊協會提供／林良齊台北傳真）

11月2日開始，北市府社會局規劃新置物區，規定街友將社會局核發的黑色置物袋，每日早上7時至晚上7時放進指定保管區。沒有使用社會局核發的置物袋的物品，台北車站要求街友將家當移除，但遭公民團體質疑，未經討論就逕自施行，呼籲台鐵、北市社會局應與街友一同討論可行的方案。

台北車站街友之一的趙大哥說，這些都是生活必需品，台北市政府、北車等相關單位來檢查，來挑出，哪樣是不需要用的？不會用到的？台灣是民主國家，人民有人權、尊嚴、自主權，自我財務管理權，請官方不要欺壓弱勢族群。政府現在要集中管理社會局核發的置物袋，但政府要負責保管責任，包括不會被毀損、失竊，或被破壞。另外，黑袋子裝不下的物品，要怎麼處理？哪裡可以放？

街友之一的台北車站張大姐表示，現在社會局規劃的置物區，露天，下雨，東西會濕。另外，有人放進去，拿出來，袋子裡都是螞蟻。這些在規劃置物區時，都需要去做考慮，政府需要與街友進行協商，聽聽實際的需求。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，北車無家者的置物需求，一直是核心的問題，也是相關政府單位與利害關係各方需要好好坐下來談的議題，肯定北車與社會局確實有在想要解決置物的問題，但既然要處理與試圖解決問題，建議政府部門既然要做就好好溝通協調符合無家者實際需求的作法，而不是只站在管理者方便的角度處理這次無家者家當的事情。

世新大學社會發展研究所遊民工作坊負責人陳大衛指出，台北市社政單位就行李管理上予以提供一個行李袋，至於街友日常所需的生存物資置放容器是否適足存放？社政單位所提供的行李袋容量是否得以保障其財產權？行李安置地點是否適當？…諸如此類的問題，非常值得以科學方法予以探究。

他們要求，請台北車站站體週邊管轄單位，包括：台鐵台北站、台北市政府工務局公園路燈管理處、台北地下街、國光客運，勿任意丟棄街友生活必需品；要求台鐵、台北市政府共同召開協調會，與台北車站街友、公民團體，就置物空間、置物袋、北車街友家當管理措施，進行協商。

(中時 )