詐騙老梗騙阿伯45萬 警逮22歲車手

詐騙案件層出不窮，北市北投區78歲吳姓阿伯接到「假檢警」詐騙，9日被騙了45萬，隔天又接到同樣詐騙電話，吳此時已有警覺，與警方配合，趁著車手取款之際，埋伏的員警當場逮捕22歲戴姓男子，訊後依詐欺罪移送士林地檢署複訊。
吳姓阿伯9日接到電話，聲稱阿伯的健保卡遭到冒用，要求提領現金作為擔保，不然公司帳戶會被凍結，當天就有一名自稱是地檢署的人拿走現款。
詐騙集團並得手後，隔天又打電話給阿伯，帶著台中地方法院請求暫緩執行凍結令，再度行騙42萬元，阿伯已經警覺，先到警局報案，警方埋伏在交款地點附近，確定車手出現，一擁而上，將領錢車手壓制在地上，並從戴男身上起出偽造的公文等證物。
北投分局呼籲民眾確實做到「1聽、2掛、3查證」，檢警機關不會使用電話辦案亦不會要求監管帳戶、面交、轉帳及境外匯款，如有任何疑問也可隨時撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，減低詐騙風險，民眾財產安全才有保障。
(中時 )
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