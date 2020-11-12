台北市長柯文哲12日親自列席行政院會，當面向行政院長蘇貞昌提出萊豬爭議四大建議，包含源頭管理、明白標示、萊劑殘留量單位比照聯合國，及萊豬追溯管理系統。對此，行政院發言人丁怡銘秀出圖卡表示，台北市牛肉麵節今年冠軍用的牛就是美牛，證明只要符合聯合國標準，安全就沒有問題。

柯文哲會後受訪表達已提出四項建議，包含進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準，殘留容許量若以ppm為單位，則應修正為0.010ppm，別留下放水的口實；源頭管理部分，因為作為進口國家有權利要求生產國家標準，例如飼料濃度、屠宰前多久停藥等等；第三則是明白標示，美國當地賣豬肉可以標示萊克多巴胺，應該要明白標示，且在進口時就有一個專門稅號來處理；第四是追溯管理系統，貨物應要有QRcode，流動上才容易溯源。

丁怡銘在行政院會後記者會上表示，柯文哲的相關建議，牽涉到科學標準跟衛生專業的範圍範疇，蘇貞昌有請衛福部跟農委會於會後作回應。

丁怡銘秀圖指出，台北市牛肉麵節今年冠軍用的牛就是美牛，證明只要符合聯合國標準，安全就沒有問題，如果萊克多巴胺有問題，相信不會由副市長黃珊珊親自去頒獎。

至於貿易往來標準，丁怡銘說，這不能關起門來定，我國已經吃了八年含萊克多巴胺的美牛，成分跟美豬一樣，但台灣民眾食用美牛比美豬多五倍，證明美豬沒有競爭力，市占率只有1％，比不上美味的台灣豬。

標示部分，丁怡銘則表示，萊劑是一種飼料添加物，是去驗證代謝後的殘留值，不是直接加進食物裡面，目前都是針對殘留值訂定標準，不會去特別針對動物變成肉之前吃了什麼。

(工商 )