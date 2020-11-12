據日本共同社報導，日本首相菅義偉今天（12日）上午首次與美國大選中確定獲勝的民主黨前副總統拜登舉行電話會談，確認了進一步強化日美同盟的重要性。拜登明確表示尖閣諸島（大陸稱釣魚島）是規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象。

針對拜登對於釣魚台主權的言論，勢必將引發大陸的抗議，今天下午大陸外交部記者會將作出回應。

對於此前出現過的所謂《美日安保條約》適用釣魚島的相關言論，大陸外交部發言人曾多次表態稱，陸方對日美有關言論表示嚴重關切和堅決反對。釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。無論任何人說什麼、做什麼，都無法改變釣魚島屬於中國這一事實，不會動搖中方維護國家主權和領土完整的決心和意志。

大陸外交部發言人曾多次表示，陸方堅決反對日本以所謂《美日安保條約》為名拉美國為其非法領土主張背書。日美應謹言慎行，停止發表錯誤言論，以免使有關問題複雜化，給地區和平穩定帶來消極影響。

(中時 )