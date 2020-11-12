一名女子於臉書爆料，台南一名183公分李姓士官是渣男，一開始隱瞞自己是有家庭的已婚人士，並找她約砲，直到後來兩人正式在一起，才坦承欺騙，本以為李男離婚後，兩人就能順利地走下去，豈知，還被以各種荒唐的理由提分手，讓她憤怒不已。

原PO於《爆料公社》指出，半年前與李男認識，當時他便向她聲稱單身，甚至隱瞞軍人的身分接近他，兩人直到在一起，李男才透露自己其實已有妻小，並要她等他離婚，而原PO也相信了。不料，竟意外發現李男在尚未離婚前就開始約砲；離婚後，更大玩交換伴侶，讓她氣炸表示「要不是有人跟我說，我都天真以為他忙於處理公事，平常都跟我說留守不能出來，假日各種欺騙，還把我跟他之間的性事都告訴朋友。」

一名女網友因扶正失敗，不滿以被「不舉」原因提分手，怒上網踢爆。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO最後還被對方依這種理由提分手，原因不泛是「不想被管」、「不想交女友」、「我沒感覺了」，最扯的是還搬出「我不舉了，已無法滿足你」為理由，將所以錯都推至她身上，甚至搬出輔導長出面喬，讓她徹底看清渣男的真面目，不過最後她也踢爆李男的現世報「下面已破皮一個月。」

貼文曝光後，有網友毫不留情地指出「所以，你也是小三，其實你跟他有什麼差別？」、「有資格爆料的是原配吧！你知道他已婚還堅持跟他糾纏在一起，是要人家怎麼同情你啦？」、「孩子，這就是妳的報應呀！」不過，也有網友安慰表示「其實看清了分一分就算了！他還是會繼續騙女生的，就算他真如妳願娶妳了，妳只是下一個他的前任，有一就有二的。」

(中時新聞網)