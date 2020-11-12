新北市樹林區板樹體育館後方的省民公園成立已幾十年，雖然內部有極限運動場、網球場、滾球場等設施，但兒童區的罐頭遊具、沙坑已年久未更新，且民眾反應沙坑占地大，應做更多遊憩設施使用。新北市議員廖宜琨今會勘表示，已與新北市體育處協調，計畫將兒童區改造成主題式公園，希望明年爭取前瞻計畫經費補貼，在2022年6、7月完成。

省民公園面積約8公頃，內有土風舞廣場、極限運動場、兒童攀岩區等多項適合各年齡層的遊憩設施，不過有民眾反映兒童區內的遊戲沙坑年久未更新，且面積廣大應多加利用，設置不同設施。

廖宜琨表示，公園附近停車方便，也有各年齡可使用的設施，原本就是很好的全齡公園，園內的老人設施也有增加，但兒童區的罐頭遊具、沙坑都年久失修，使用率減少，因此提議將兒童區580坪左右的沙坑和遊樂設施改造成主題式或共融式的公園，讓省民公園成為樹林的新地標公園。

體育處處長洪玉玲表示，省民公園今年9月已完成共融式室內健身房及園區無障礙輔助設施，也增設各項體健設施，實質上已有共融和全齡的元素，兒童區的遊具、沙坑也有定時做清潔的工作。該計畫預計須花費1500萬元，若能爭取得到市府和前瞻經費，未來也將朝共融遊具方向規畫。

(中時 )