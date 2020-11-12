國民黨成功結合無黨籍議員，三讀通過高市瘦肉精零檢出條例，民進黨議員林智鴻痛批藍營「該向高雄人道歉」 (圖／中天新聞)

高雄市議會11日三讀通過自治條例修正案，未來所有肉品，不限牛、豬等，均不得檢出瘦肉精，高雄市也成為第一個所有肉品不得驗出瘦肉精的縣市。此事讓民進黨議員氣炸，要求國民黨向高雄市民道歉，國民黨文傳會副主委鄭照新，則要高雄市長陳其邁說清楚，是否同意民進黨團說法。

高雄市議院國民黨團出招，要求陳其邁簽署瘦肉精零檢出同意書遭拒，但因結合無黨派聯盟，以人數優勢通過三讀。對於這樣的結果，陳其邁表示尊重，但民進黨議員卻不滿，開記者會痛批國民黨，利用此事進行政治操作，犧牲市民健康，應該向高雄市民道歉。

對此，鄭照新今（12）日在臉書直呼，高雄市民進黨團居然認為，捍衛市民健康要向市民道歉，那犧牲市民健康反對瘦肉精條例，豈不是要切腹了？是非要分明。

鄭照新指出，高雄民進黨團擺明不讓市民吃到瘦肉精就不開心，這樣公然挑戰市民的集團，沒有市長做後盾怎麼敢？並要求陳其邁說清楚，是否同意民進黨團說法。

最後鄭照新也說，「這不就是邱俊憲議員在過程中要求的嗎」「那民進黨團應該去罵邱議員啊」「感謝邱俊憲議員 民進黨的良心」。

(中時新聞網)