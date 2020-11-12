為使公務人員符合社會需要，保訓會今天表示，未來將加強新進人員撰寫公文丶資安及英文能力，今年高普考日前放榜，錄取5千多人，必須接受為期4個月的訓練，保訓會將配合「行政院建設國家五大施政目標」及「雙語國家政策」等當前重要政策，安排重點課程，提升國家新進公務人力素質。

保訓會今天在考試院會進行專案報告表示，109年高普考於10月6日榜示，計錄取5,407人，考試錄取人員必須接受為期4個月的訓練，包含基礎訓練及實務訓練，如何使考試錄取人員成為機關的可用之才，是本項訓練最主要的目標。

今年基礎訓練強化課程與當前重要政策之連結，除安排「公務實用英語」實體及數位課程外，並配合行政院建設國家五大施政目標「文化臺灣」、「綠能矽島」、「智慧國家」、「公義社會」及「幸福家園」，安排「國家重要政策與議題」課程。

另為啟發公務人員人權意識，落實我國人權保障，首度與監察院國家人權委員會合作編纂人權案例，將人權保障的經典案例，納入基礎訓練課程教材及講座教學指引，並積極延聘具課程專長的產官學界優秀人才擔任講座，優化教學品質。

保訓會指出，基礎訓練是建立初任公務人員基本公務知能的關鍵。由於高普考錄取人員多為初任人員，欠缺公務經驗，透過4週的基礎訓練課程，除配合當前重要政策安排重點課程外，亦強化初任公務人員所需之公務知能及法律知識。

例如高普考公文寫作課程時數由6小時調整為9小時，增加實作演練課程，增強受訓人員寫作公文書的能力，另安排「公務資訊安全管理」課程提升資安意識。

又為使受訓人員系統性掌握完整的工作所需專業知能，保訓會今年委託內政部等26個專業主管機關辦理74個類科集中實務訓練，並請各專業主管機關以各該類科初任人員所需之專業規劃課程，加強安排實務案例分析及實作演練，並與基礎訓練之課程內容加以區隔，以及安排符合公務職場之專業英語課程。

考試院長黃榮村及與會考試委員於會中表示，期許保訓會要求實務訓練機關給予身心障礙錄取人員更多的協助及關懷，並適時尋求職務再設計及心理諮商等外部專業資源協助。

(中時 )