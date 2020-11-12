國泰航空宣布將開辦高雄往返香港航班，於11月21日及11月28日各推出一班客運航班，象徵服務南台灣旅客不間斷的精神。

國泰航空集團旗下的航空公司已營運高雄-香港航線多年。這次航班將由國泰航空直接營運，以空中巴士A330-300航機提供商務艙與經濟艙兩艙等服務，旅客可於國泰航空官網或經由旅行社訂位。

國泰航空台灣公司指出，這次航班主要是客貨運都有需求，12月能否開始固定航班要看市場需求，目前台北與香港間是每周飛4班。

國泰航空對於能持續為南台灣旅客服務感到非常興奮，亦感謝台灣旅客長期的支持與鼓勵。高雄航班開辦後，台灣旅客可選擇由台北、高雄兩地進出。國泰航空未來也將秉持一貫的服務品質和熱忱，為旅客提供最優質的服務。

11月21日及28日（星期六）的航班時間表如下：香港-高雄CX43208:50／10:20A330-300周六，高雄-香港CX43111:20／12:55A330-300。航班的正確起降、飛行時間請以訂位系統顯示為主。

(工商 )