勞動部辦理微型創業楷模評選，歷經近半年的初選、實地訪視及複選三階段審查，計10位優秀創業家脫穎而出，12日在臺大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由勞動部政務次長王安邦頒發獎座及新臺幣10萬元獎勵金，肯定楷模突破困境的創業精神，以創業綻放人生新風采。

王安邦表示，微型創業者在艱辛的創業路上，必須克服許多困難及挑戰，「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」長期提供各項資源，協助有創業意願的女性、中高齡者、離島居民及就業保險失業者發展微型企業，透過每位楷模成功的創業故事，讓大眾更加認識微型企業努力不懈的拚搏精神，也希冀激勵更多創業者，相互學習、穩定經營。

本屆微型創業楷模徵選，超過百家曾獲得勞動部創業貸款的創業者參選報名，事業經營領域包含批發零售、住宿及餐飲、專業科學及技術服務、營建工程、農林漁牧、出版影音製作等多元產業。評選委員針對企業經營狀況、創業歷程、創新特色、永續發展經營能力及企業社會責任等面向，並綜合考量因創業克服困難的人生經歷，最終選拔出10位微型創業楷模。 每位微型創業楷模背後都有一段令人動容的創業故事，其中遠從越南嫁到臺灣的新住民阮寶瑛，原是擔任翻譯人員，由於思鄉情濃，在親友鼓勵下傳承廚師奶奶及媽媽的好手藝，在臺灣夜市創業起家，透過勞動部的協助克服資金問題，如今也有屬於自己乾淨整潔的素食餐館，每天門庭若市；另外，在泰國工作13年的王之英，為陪伴年邁的雙親回到臺灣，但年少時遭遇過重大車禍成為身障人士，找工作屢屢碰壁，因緣際會下開始學習耕種有機棉花，透過微型創業鳳凰貸款，加上勞動部提供的課程跟顧問輔導，也漸漸地打開了臺灣有機棉花在國際上的知名度。 另外，2020年除表揚微型創業楷模外，勞動部特別頒發感謝狀給財團法人中小企業信用保證基金、臺灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣銀行及10位創業輔導顧問，感謝長久以來協助辦理微型創業貸款的幫助及貢獻。

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