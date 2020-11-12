台北最High新年城-2021跨年晚會12日宣告官方網站正式上線，由連續3年打造金曲獎主視覺大獲好評的知名設計師顏伯駿，出任視覺統籌大任。4組超強演出卡司再揭曉，分別是林宥嘉、蕭敬騰、張若凡與宇宙人。蕭敬騰將在台北101煙火施放後，成為2021年第1位站在府前廣場演出的歌手，預告將獨家帶來5大彩蛋，不僅有年度單曲〈猴籠〉live首唱，更加碼新年禮「新單曲」全球首唱。

整場跨年演出從舞台、編曲、視訊等皆進化升級，蕭敬騰更透露當天將有神秘快閃嘉賓助陣。團隊求新求變，蕭敬騰這次也與美國藝術家詹姆士JAMZ再次攜手，為跨年演出量身打造專屬的Dance Monkey視覺，當天更會有此全新視覺的特製限量周邊產品，要獨家送給台北現場的朋友們。蕭敬騰開心表示，這次曲目安排「保證炸」，要跟粉絲一起從2020年high到2021年，沒有要給大家任何喘息空間。

林宥嘉將在台北跨年晚會登場，暖道上台前會先跟老婆告白。（必應創造提供）

林宥嘉在2020年迎來女兒的誕生，是人生中別具意義的一年，但2020年的最後一晚已經確定要在跨年演出中度過，沒辦法和家人相聚，林宥嘉不改暖男性格甜蜜地道：「上台前一定會先和太太說句『我愛你』；今年要和工作夥伴一起迎接跨年的那一刻，相信會讓新的一年都充滿動力！」

宇宙人則在2020年初第一次站上小巨蛋舞台，完成萬人演唱會，回想起台下粉絲全都戴上口罩的場景，坦言一輩子也不會忘記。出道10年，這次將首度站上台北跨年舞台，宇宙人感性地道：「很想趕快上台跟大家一起度過2020年，也謝謝所有參與防疫的人員，若不是他們的奉獻，我們不可能有這些演出舞台。」而第一次唱跨年晚會的張若凡，則是已經緊張到失眠，還報名了一對一的游泳課，勤練肺活量，誓言要讓live演出更臻完美。

(中時 )