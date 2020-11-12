中共十九屆五中全會發布《關於「十四五」規劃和2035年遠景目標建議》，對實現祖國統一做出了新的判斷，提出了新的要求。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，如果把「十三五」規劃建議與此次「十四五」規劃建議涉台內容進行比較，可以看出新的涉台政策規劃傳遞出3個重要涉台訊號。

李振廣今天在《環球時報》撰文表示，台灣問題涉及中國的核心利益，牽動著每一個中華兒女的心。近年來，台灣民進黨當局不僅不承認「九二共識」導致兩岸兩會協商談判中斷，而且還為兩岸交流製造障礙，挾洋自重，以疫謀「獨」，引發兩岸關係高度緊張和台海局勢出現重大動蕩，兩岸關係和平發展與祖國和平統一的基礎遭到嚴重衝擊，和平統一的前景受到嚴重威脅。

李振廣表示，在這種情況下，大陸奉行什麼樣的對台政策，事關中華民族偉大復興大局和祖國統一進程，關係重大，影響深遠。當前，兩岸關係向何處去，已經成為一個亟待回答的重大問題。

文章稱，把「十三五」規劃建議和「十四五」規劃建議涉台內容進行比較，可以看出新的涉台政策規劃傳遞出3個重要變化。

第一個重要變化是，在兩岸關係上從以某種意義上的「惠台」為導向的兩岸合作雙贏，轉變為大陸的待遇、發展機會向台灣同胞開放。

在「十三五」規劃建議中，強調堅持「九二共識」和一個中國原則，秉持「兩岸一家親」，以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，其落腳點是，增進兩岸同胞福祉，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益。

顯而易見，「十三五」規劃規劃建議中推進兩岸合作的目標是兩岸雙贏，特別是讓島內普通民眾、青年、中小企業從兩岸交流合作中受益，有獲得感。

然而大陸這一施惠普通台灣同胞的政策初衷，遭到了2016年5月上台執政的民進黨當局的無情詆毀和破壞，眾多兩岸交流合作平台無法發揮作用，大陸「惠台」政策無法在台灣落地實施。

面對2020年後民進黨將持續執政這一政治現實，「十四五」規劃建議根據台海形勢的新變化，對涉台政策規劃進行了實事求是的調整，即在初衷不改的基礎上，力所能及地照顧台灣同胞福祉。

此次新規劃建議提出，「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與『一帶一路』建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市」等，積極探索兩岸融合發展新路。其重點是把大陸的機會、同等待遇向在大陸工作生活的台灣同胞開放。這一變動真實反映了黨中央在涉台政策問題上實事求是的態度。

第二，重提堅決遏制「台獨」分裂。2000年至2008年陳水扁在島內執政時期，民進黨當局的「台獨」分裂冒險一直是台海地區和平穩定的重大威脅，為此，堅決遏制「台獨」分裂成為那一段時期大陸對台政策的重中之重。

從2008年5月到2016年5月馬英九在台灣執政期間，台海兩岸在「九二共識」的基礎上實現了兩岸「三通」，開啓了兩岸大交流大合作的和平發展新時期，甚至實現了習近平總書記與馬英九先生在新加坡舉行兩岸最高領導人會晤的「習馬會」。這一段時期，「台獨」對兩岸關係和台海和平穩定的直接威脅大幅下降。

為此，我們看到2010年、2015年中央在「十二五」、「十三五」規劃建議中，沒有提到堅決遏制「台獨」分裂這一議題。而民進黨2016年再度上台執政後，特別是近兩年，民進黨當局一方面大肆推動文化「台獨」、反中仇中，打壓兩岸關係交流；另一方面利用美國背後撐腰，挾洋自重，大搞以疫謀「獨」，台海局勢日益緊張，「台獨」分裂的試探加快，風險日益升高。面對島內「台獨」勢力挾洋自重的分裂挑釁，中央在「十四五」規劃建議中再度提出堅決遏制「台獨」分裂這一重大主張。

這也意味著在未來較長一段時期，堅定有力地遏制「台獨」分裂將成為大陸對台工作的重要內容。大陸不僅要充分做好堅決遏制「台獨」分裂的各項準備，而且還要對各種「台獨」挑釁做出堅決回應與打擊，以實際行動保持對「台獨」分裂活動的強大震懾力，維護台海地區的和平與穩定。

第三，把祖國統一列入「十四五」規劃和2035遠景目標建議的涉台部分，而且統一的方式和路徑是開放性的。

黨的十九屆五中全會公報和中央對「十四五」規劃建議涉台部分中最引人注目的是，祖國統一四個字的前面未再加註「和平」兩個字。毫無疑問，當祖國統一這重大政治目標之前不再加註「和平」兩個字的限定時，未來追求祖國統一的路徑更寬了，方式也就更多樣了。在新的歷史時期，祖國統一將是不可抗拒的歷史潮流。

就中華民族和兩岸同胞的最高利益和福祉而言，和平統一是最有利的。然而，和平統一既不能一廂情願，也不是必然選擇。近年來的兩岸關係現實告訴我們，在外部勢力瘋狂干涉和「台獨」膨脹挑釁之下，祖國和平統一之窗隨時可能關上。

為此大陸必須隨時做好以非和平方式遏制「台獨」分裂，完成祖國統一的充分準備。只有大陸做好了以包括非和平方式在內的實現祖國統一的準備，兩岸和平統一的可能性才會最大化。

「十四五」規劃建議涉台部分所釋放出的這些重大信號，意味著大陸實現祖國統一的意志和自信更加堅定，也意味著大陸的對台政策更加務實靈活，大陸實現祖國統一的路徑更加寬廣，祖國統一的方式更加多樣，實現祖國統一的歷史車輪正在加速前進。

(中時 )