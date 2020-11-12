拜登(Joe Biden)贏得美國總統大選，近2年降到谷底的中美關係可能有變，但企業主與民主黨內顧問都認為，拜登在阻止中國成為全球科技龍頭上會做得更堅決，只是做法不同。《華爾街日報》(The Wall Street Juarnal)指出，相比現任總統川普(Donald Trump)，拜登計畫2大方針是強化防禦、低調攻擊。

《華爾街日報》今天刊出《拜登的對中科技計畫：更強防禦、更低調攻擊》(Biden's China Tech Plan: Stronger Defense, Quieter Offense)，認為壓制中國科技領域影響力不只是2年來川普政府主軸，也是其與繼任的拜登立場差距最小的部分，這甚至是川普唯一可能被拜登繼承的政策。分析師預期，包括對中國出口管制、華為禁令應該都不會變。

在擔任前總統歐巴馬(Barack Obama)副手期間，拜登曾呼籲應該去理解中國而非把中國當對手，並與現任國家主席習近平建立良好私交，但近年他針對大陸處理少數民族人權問題曾稱習是「惡棍」，這次競選期間他也質疑中國將科技運用於監控人民而非給公民權力表達。其陣營外交顧問、前副國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，拜登認為世界可以分為科技民主與科技獨裁，從近期轉變看來他在科技戰上可能甚至比川普更強硬。

由於川普幾乎把牌全打了，拜登在繼續逼迫中國科技領域能採取的進攻手段已經不多，較依循常理做出可預期決策和全球多邊主義傾向，會讓他更致力於聯合日本、歐洲盟友來壓縮中國科技業而非美國單打獨鬥。他可能更受企業和盟國歡迎，因為相比川普會大幅降低不確定性，在採取行動前會先徵詢器也和盟國意見，而非自訂方案後強迫對方接受。

比起總是在喊美國優先的川普，拜登在促使產業鏈回流美國上反而可能做得更多，亦即增強美國自身能力比壓制中國更優先。拜登政策大方向是擴大政府公共支出，也包括科技業，特別是半導體、人工智慧(AI)、5G設備、6G研發與標準制定這些領域，可能會提供更多補貼來彌補美國在生產上的弱點。

中國改變脫美化腳步也不太可能。分析師指出，習近平至今仍未祝賀拜登當選，而官方對美國大選說法僅是「中方對他國內政不持立場」，或可窺見北京除了不想被美國任何陣營拿來強化中國威脅論外，也已經做好對美國政策不變心理準備，因為川普完全揭露中國製造業與科技業過於仰賴外來技術弱點，中國仍會朝科技供應鏈技術完全自給自足方向努力。

(中時新聞網)