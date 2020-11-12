市場研究公司Strategy Analytics出具報告指出，三星電子今年第三季在美國的智慧手機銷量超越蘋果iPhone，為3年來首見。

報告指出，第三季三星在美國的智慧手機市占率較去年同期成長6.7%，達到33.7%，排名第一。蘋果以30.2%市占率排名第二，樂金電子以14.7%市占率排名第三。

對平價與中階手機的需求強勁，助三星電子擠下蘋果，奪下美國智慧手機市場的一哥寶座，且三星的Galaxy Note 20與Galaxy Z Fold2旗艦機在第三季的能見度也見增長。

蘋果未能在第三季推出新手機留下的空檔，可能放大了競爭對手提高銷售的能力。受新冠肺炎疫情影響，蘋果5G版iPhone 12系列旗艦機比以往延後數周發布。iPhone 12與iPhone 12 Pro自10月16日開放預購，於一周後開始交貨。iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max上周五開放預購。蘋果第四財季iPhone營收年減21%，部分即歸咎於iPhone 12延後上市時間。

(時報資訊)