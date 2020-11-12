財政部部長蘇建榮今(12)日表示，第三季和第四季歷來就是出口旺季，第四季出口也審慎樂觀。另外，財政部日前曾表示中長期考量調高囤房稅，關於「中長期」時程為多久？蘇建榮回應為「兩年內」。

財政部長蘇建榮今日赴立法院財政委員會報告和備詢，關於第四季出口展望，蘇建榮表示，第三季和第四季歷來就是出口旺季，第三季出口是正成長，第四季出口也審慎樂觀。

就台股續創新高，蘇建榮表示，台股上漲是整體經濟表現的呈現。蘇建榮說，今年第三季經濟成長率約3.3%，台灣的實質面整體經濟表現非常好，今年全年經濟成長率估值將上調；從經濟實質面來說，台股有上漲的基礎，加上資金行情，使台股達到萬三以上。

另外，財政部日前曾表示中長期考量調高囤房稅，關於「中長期」時程為多久？蘇建榮今日回應「兩年內」，他並強調房屋稅要繳多少，除了稅基外，稅率調整亦很重要，這是由地方政府負責，前幾週已經發函要求地方政府適時調高房屋評定現值，但後續若仍沒調整，會和主計總處溝通，將這部分的努力程度重新納入補助款發放的考核依據之一。

關於房市是否過熱議題，蘇建榮指出，中南部地區房價明顯上漲，從稅收來看，房地合一稅、土增稅這幾個月亦明顯增加；但他強調政府不是要打房，是希望透過政策來抑制投機性炒作，讓房市能穩健發展。

(時報資訊)