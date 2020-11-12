iPhone 12上市後銷售不錯，需求可望延續到明年第1季，加上蘋果新款MacBook拉貨啟動，PCB廠—華通(2313)訂單能見度已達明年農曆年前，華通不僅第4季營收有機會創下單季歷史新高，明年第1季亦有機會成為歷年最旺的第1季。

華通產品涵蓋：HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等，終端應用廣泛，包括：通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。受到全球新冠肺炎疫情影響，蘋果iPhone 12延後上市，連帶蘋果供應商—華通、臻鼎-KY(4958)旺季往後延，第4季營運比往年更旺，且可望延續至明年第1季。

在HDI、軟硬複合板等各類產品線產能利用率拉高帶動下，華通第3季合併營收為168.77億元，季增25.75%，創下單季歷史次高，單季合併毛利率為18.47%，季減0.46個百分點，單季稅後盈餘為14.39億元，季增43.8%，單季每股盈餘為1.21元；累計前3季合併營收423.88億元，合併毛利率18.73%，年增3.44個百分點，稅後盈餘達33.69億元，年增41.55%，每股盈餘為2.83 元。

華通10月合併營收攀高至62.27億元，月增1.25%，年成長0.03%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為486.15億元，年成長7.88%。

由於客戶訂單強勁，華通目前產能滿載，HDI等各類產線類維持高稼動率以因應旺季生產需求，華通預估，第4季營運有機會優於第3季，法人預估，華通第4季營收可望挑戰單季歷史新高，且明年第1季亦可望創下歷年同期新高。

隨著5G手機占比攀升，且疫情未止，遠距辦公及線上教學需求致使平板、NB等需求依舊強勁，而相關產品均使用高階HDI的疊構設計，華通在產能、技術以及服務在業界具領先優勢，搭配長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即，讓華通明年營運看好。

據了解，華通已取得美系客戶耳機及智慧型手機軟板訂單，為因應客戶需求，華通除重慶二廠首期將在明年6月進入量產，華通也進行惠州廠軟硬結合板及軟板產線，增加軟板產能。

目前華通重慶二廠廠房10月已經封頂，現在開始進設備，預計明年6月量產，二期廠首期預計開出月產能10萬到15萬平方英呎。

由於興建新廠，華通今年資本支出高達90億元，創下20年新高，其中廠房支出約10億元到15億元，華通預估，明年資本支出可望維持高檔。

(時報資訊)