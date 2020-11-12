台中同志遊行去年創下單日2萬5千人上街的人潮，今年將邀請更多親子家庭一起參與同志遊行、從市民到市府、從認識、理解開始，讓性平教育可以在日常中被落實；2020年第九屆台中同志遊行-有愛無礙Ｕ＆ＭＥ，14日於台中火車站舉行，當天彩虹大使溫嵐、李佳薇等藝人將參與遊行。

2020年第九屆台中同志遊行記者會，12日上午在白中市政府一樓廣場舉行，各團體分享性平教育的重要、為什麼異性戀家庭也帶著孩子一起參與每年的遊行？自學家庭及親子共學團秀出遊行當日自己花心思製作的手舉牌，邀請中區所有家庭的親子一起來參與台中的同志遊行、認識理解性平的繪本、參與共讀、學習尊重。

台中性別團體及小歐盟政黨也對台中市政府提出性平工作要積極的訴求、包括「改善性別友善的公共空間不足」、「應盡速設立台中市性平辦公室」、「應落性校園內的性平教育」等。

異性戀家庭與LGBT性少數族群、大朋友小朋友各有不同的樣貌與特質，卻展現對台中性別平權齊心的期待！人人手持自製的標語與各自最美的裝扮合照、齊喊口號「同志遊行向前走、性平教育不落後」、「大手小手來相守、大腳小腳走同遊」，強調同志遊行不能只有歡慶一天，城市裡最重要的性別平權要每天落實！

台中同志遊行總召小樂，將今年遊行主題訂為「有愛無礙Ｕ＆ＭＥ」，也邀請到温嵐、李佳薇擔任遊行彩虹大使，期望邀請大家不僅參與遊行更可以來認識多元性別議題，讓大家看見台灣性別群體的多樣性！同時提醒大家，今年因疫情的影響，入場前需填寫實名制表單，口罩需自備且全程配戴，若有發燒呼吸道不適或其他身體不適的症狀，可在家中欣賞在粉絲專頁上的直播，用任何形式參與都很歡迎！

(中時 )