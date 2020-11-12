彰化調查站11日下午配合檢方指揮至健康天使位在田尾的二廠搜索。（彰化調查站提供／謝瓊雲彰化傳真）

健康天使口罩公司今年9月4日在自家粉專貼出公告自清，如今已下架。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

健康天使口罩公司今年7月因遭不肖廠商仿冒貼文澄清並且譴責不肖業者，當時公告貼文標註的地址已是二廠。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣田尾鄉中山路上的健康天使口罩公司，驚傳違法擴建二場，未經核准許可產線就先偷跑製造，甚至還自行加印雙鋼印、上繳徵用口罩；今年9月國家隊加利口罩出包，健康天使公司還在臉書粉專公告自清「未以旁門左道方式製作口罩」，不料月底就跟著沉淪，還將指揮中心要求防偽的雙鋼印拿到二廠用，也讓國家隊雙鋼印口罩宣告破功！

彰化檢調接獲舉報後調查，59歲盧科源為口罩國家對健康天使公司負責人，製造醫用口罩供給政府徵用，卻涉嫌自今年9月底開始，在未向口罩國家隊登記的另一間工廠內，製造未經核准許可的醫用口罩，不只以鴻海奈米公司的名義對外販售，甚至還冒印雙鋼印上繳充作國家隊徵用口罩。

檢調昨日下午搜索後，初步核算已流入市面的口罩達612萬片，上繳國家徵用口罩則為421萬2000片，合計1033萬1300片；粗估每月不法獲利上千萬元。

諷刺的是，9月初加利科技口罩出包，健康天使還在自家臉書粉專貼出公告自清，該篇聲明稿特別針對「有些國家對未如期繳交足額數量給政府」，附上自壓公司每期繳交數量，更在聲明強調「我司從未遲交或短交給政府，也未以旁門左道方式製作口罩，該盡的責任，從未馬虎。」對照今天被查獲違法牟利，甚至還印上雙鋼印，實在諷刺。該篇聲明稿貼文事後已下架。

根據了解，健康天使公司是口罩國家隊中的大廠，6至7月間也曾面臨產能不足，又要被徵用又要面臨被廠商客戶追訂單的窘境，經常發出出貨公告希望消費者體諒，甚至7月間還一度傳出遭仿冒，更貼文譴責那些仿冒的不肖廠商「發國難財」，而公告貼文上的地址，就是如今遭查獲未經許可的二廠。為何不願先申請醫藥器材許可證就急著擴充產能，相關單位正在進一步了解中。

(中時 )