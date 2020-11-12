桃園市政府於11日接獲新北市政府於共同稽緝平台訊息，立即派員前往，並沿塔寮坑溪上游循線查獲國順預拌混凝廠稽查，因廠內逕流廢水未收集漫流至廠外，造成河川水質污染，依違反水汙染防治法規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並令限期改善。

桃園市環保局表示，11日接獲新北市政府環保局於雙方所建立之共同稽緝平台，通報於二市交界附近之塔寮坑溪流域福慧橋河段呈現混濁，且河川水質酸鹼度約為11.8左右，因該河川流域上游即在本市龜山區，隨即於稽緝平台通報啟動聯合稽查，本局派員會同新北環保局人員循線上游追查，先行於流域初步採樣，河川水質酸鹼度為8.6，重金屬則未有反應，但燒杯檢視水色呈微黃，現場汙染事證已開始逐漸消失，環保局稽查人員迅速依所獲得的訊息及經驗，研判汙染源應為上游「砂石或混凝土業」業者，並開始逐家清查。

環保局循依水路於某預拌混凝廠之廠區前方溝渠查視後，以試紙發現該廠酸鹼度約為11至12之間，即派員進廠稽查，查該廠領有本市核發之水汙染貯留許可文件，該廢水需於廠內貯留不可外排。該廠因天雨因素導致廠內堆置區逕流廢水由雨水溝漫流至廠外溝渠，並未有效收集處理，已違反水汙染防治法第20條第1項規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並限期13日完成改善。

環保局長呂理德表示，對於環境汙染案件，環保局都將不遺餘力進行稽查，也會加強與其他縣市共同合作，也呼籲業者秉持企業責任維護環境。

(中時 )