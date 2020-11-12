網路叫車平台陸續加入傳統計程車市場，據交通部公布最新「計程車最新營運狀況調查」發現，網路叫車增加9個百分點；專職駕駛的空車時數、空繞里程均縮短，時間空車率為30.2％、距離空車率29.4％，創近年新低，平均月收4萬5568元，較2017年減少477元，但若扣掉燃料費、維修保養等支出，平均淨收入僅2萬5583元，比3年前調查略增302元。

交通部每兩年會做計程車業營運狀況調查，上次調查是2018年，調查2017年的計程車營運狀況，今年調查2019年的營運狀況，抽樣2萬8139輛計程車，於2020年3至6月間，採郵寄問卷並提供線上答填方式辦理，回收有效樣本9224輛，回收率32.8％，其中專職計程車駕駛占86.9％，整體營業收入占91.9％。

截至2019年底，全台計程車輛登記數高達9萬1898輛，較兩年前增加4294輛；多元計程車數量有8683輛；各縣市中以台北市3萬1554輛及新北市2萬2503輛最多，二者合占58.8％。

專職駕駛平均每月休息3.9天，營業日中，平均每天載客11.9趟、營業9.6小時、空車時間2.9小時，與2017年相比，平均每月休息天數增加，平均每天載客趟數減少。觀察無加入派遣車隊顯示，有加入派遣車隊者、較未加入者平均每月多工作0.1天，平均每天載客也多出1.1趟。

專職以男性為主，占96.8％，平均年齡為53.5歲，加入無線電或衛星派遣車隊比例為49.6％，較2017年底減少1.5個百分點；2019年底加入派遣車隊的專職駕駛，每月營業總收入5萬1960元、營業支出2萬2040元，分別較未加入者高出1萬2292元及4193元，收支併計後，有加入者平均每月營業淨收入較未加入者高8099元。選擇開計程車的原因以「營業時間較自由」居冠，其次是「一時找不到其他職業」、「較其他行業就業容易」等原因。

攬客方式仍以62.3％的「巡迴攬客」為主，其次為「無線電或衛星派車」占50.5％，招呼站等候、定點排班及熟客叫車等各占2成；網路叫車平台則於近年快速增加，至2019年已占17.2％。但「巡迴攬客」占比下降，運用網路平台叫車占比大幅上升9個百分點。

交通部推測，近年來空車率下降的原因，可能和計程車攬客方式結構改變有關，隨著無線電派車、網路平台叫車利用率提升，空車率也隨之下降。

(中時 )