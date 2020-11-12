綠委高嘉瑜日前質詢外交部內容，被解讀為民進黨政府主動提議開萊豬，外交部和民進黨黨部連日澄清否認，但外界檢視其否認理由，再墜五里雲霧，完全看不懂邏輯有何差異。學者包正豪嗆說，每次就是組合一堆文字，誰也不知道在講什麼屁話。

萊豬進口台灣，政府口口聲聲是為國家整體利益，卻在高嘉瑜日前對外交部的質詢露了餡，我方並非完全處於被動狀態。外交部忙消毒說，「我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

民進黨黨部則澄清，「開放美豬牛不會因美國大選結果而改變。當我國政府宣布開放後，第一時間包括美國副總統、美國國務卿、美國兩大黨國會議員，以及美國智庫學者、產業界，都以各種管道，公開積極回應支持深化台美經濟合作。今日台美也共同宣布，將展開經濟繁榮夥伴對話，這是台美關係的重大里程碑，也展現未來雙方緊密合作的夥伴關係」。

淡大蘭陽校區教授兼院長包正豪在臉書評論此事，既然是「主動提議」又是為了國家整體利益，表示民進黨政府準備主動出擊，藉由開放萊豬來換取國家整體利益。他並說，假裝自己相信這句話，先說服自己這不是文青唬爛。那請問一下，到底換到什麼有關國家整體利益的東西？

包正豪認為，什麼都沒換到，就只有拉東扯西一堆子，也沒蹦出個屁來。每次就會組合一堆文字，每個字都認識，放在一起就成為鬼東西，誰也不知道在講什麼屁話。

(中時新聞網)