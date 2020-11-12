南投高中電腦機械製圖科洪嘉呈、建築科洪瑞妤、電子科陳柏翰、電機科鄧友捷4位同學組隊參加第17屆全國高中職學生團隊技術創造力競賽，12日傳出榮獲亞軍的消息，校長傅國樑表示，學校老師付出許多課餘時間教學，傳出捷報，全校師生都雀躍不已。

傅國樑表示，學校技職教學非常認真優秀，每年在各類比賽，包括全國技藝競賽等，都獲得閃亮佳績，這次在跨領域競賽，得到亞軍殊榮，非常難得。

今年初賽隊伍有300多隊，36隊進入複賽，只有10隊有名次，投高拿下第2名相當難得，指導老師為電腦機械製圖科劉雯翎與陳偉民，兩人利用課餘，犧牲休息時間用心指導與訓練這些不同群科的學生，中間最困難的過程，是從開始的磨合到達成團隊默契的培養，練習項目包含工業設計、機構設計、程式設計等跨領域技術。

獲得此競賽殊榮的學生，參加技優入學甄審能夠加分20％，提高學生錄取國立科大的機率。投高學生在老師用心指導下，從2015年參賽到今年，年年獲獎，累積許多參賽經驗，更許多參與學生均已畢業並在國立科大就讀，足見投高的教學品質，南投高中十分歡迎地方優秀學子，選擇投高就學，一定能築夢踏實。

(中時 )