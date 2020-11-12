「點燈之愛」特教班親師生戶外教育活動結合伊甸基金會、玩具圖書館、華山基金會等公益團體共襄盛舉。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局12日於鰲峰山運動公園舉辦「點燈之愛」特教班親師生戶外教育活動，邀請1000多名特教師一起到運動公園，體驗趣味體能遊戲，教育局副局長方炳坤也到場同樂，鼓勵大家走出戶外，親近自然陽光，也能透過園內互動式活動，寓教於樂。

方炳坤表示，市長盧秀燕相當支持特殊教育，台中市國中小特教師生比例是全國第二低，特教生在台中市可以受到老師更多的照顧與教學。從107學年度開始，學前特教班逐年增班，3年增加20班，未來將持續增班以服務學前特教學生。

教育局指出，今年選定鰲峰山運動公園，主要是藉由園區開闊空間、友善環境、多樣共融式活動遊具，拓展親師生視野並提供多元互動機會，並鼓勵學生用手機或相機留下紀錄，參加「親子(師生)攝影作品徵選比賽」，透過鏡頭捕捉戶外教育活動互動的影像。

今天戶外教學活動讓參與師生相當興奮，市府結合伊甸基金會、玩具圖書館、華山基金會等公益團體共襄盛舉，提供有趣的教具，設置機智闖關活動，如古早童玩、套圈圈、夾夾樂等，讓特教學生體驗傳統童玩的趣味，更有益智拼圖及紙上迷宮，讓孩子們可以動動腦，思考如何破關拿獎品。

(中時 )