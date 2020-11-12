紓困工具機業者，行政院拍板教育部、經濟部等投入逾30億元，大舉更新全國大專技職校院、勞動部所屬職訓場所的工具機及機械設備，其中，教育部出資7億元、經濟部出資23億元。

據了解，這項「工具機實習設備採購案」是替技職學校、專科和大學汰換設備。政府已下單預計採購立式加工中心機、車床、銑床、磨床、放電加工機及沖床等11大類65型機台，吸引121家工具機業者投標，第一波已在10月30日開標。

行政院會今（12）日聽取教育部報告「優化技職校院實作環境計畫辦理情形」，行政院長蘇貞昌在聽取報告後表示，9月17日他參加全國技能競賽時，特別交代疫情下工具機業者、機械業者加入口罩國家隊，幫助國家在那麼短的時間內，製造出那麼高品質的口罩，守護國人健康，但他們本身卻也受到國際疫情影響、不能外銷。

因此，蘇貞昌指出，趁此機會給各個技職校院、勞動部所屬職訓場所的工具機及機械設備大舉更新，教育部、經濟部、勞動部共投入超過30億元，這不僅代表國家對防疫有功產業的尊敬，同時也體現政府對技職教育領域的用心。

(工商 )