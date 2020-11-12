蘋果（Apple）iPhone 12系列當中的iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini將在11/13在台正式上市，提供給喜愛iPhone的消費者更完整的選擇。但是如果你鎖定的價格更為親民的iPhone SE，爆料向來都滿準確的天風國際分析師郭明錤指出，下一款iPhone SE預計不會在2021年上半年推出。

分析師郭明錤在最新釋出的投資者報告中指出，蘋果預計不會在2021年上半年推出新款的iPhone SE。在針對蘋果供應鏈玉晶光的最新投資分析中，分析師指出市場雖然預期蘋果會在2021年上半年推出新款iPhone SE（因此有助於推動玉晶光的出貨動能），但是天風國際方面認為，蘋果不會有此計畫。

郭明錤先前已經推測，蘋果將會在2021年下半年推出一款5.5吋螢幕的iPhone SE，提供給對於價格敏感度更高，對於最新科技也不是那麼追求的消費者，能夠一個更大螢幕手機的選擇（2020年4月推出的新iPhone SE，螢幕僅4.7吋）。

在蘋果於今年4月推出新款iPhone SE之後，是否還會推出螢幕更大的平價iPhone，就成了討論焦點之一。而據了解，蘋果有可能推出的5.5吋iPhone SE，有望採用使用於第四代iPad Air當中，電源鍵整合Touch ID的技術。

蘋果在2016年春季首度推出iPhone SE，並且在時隔四年之後，才又推出全新的款式（螢幕從4吋升級4.7吋），蘋果更新iPhone SE產品線的週期，並不像每一年下半年的iPhone系列一樣那麼規律。因此下一款iPhone SE會在何時正式推出，顯得更難以掌握。

當然，喜愛最新科技的消費者，11/13起就能選購最為完整的iPhone 12系列。根據通路商方面的資訊，10/23就上市的iPhone 12以及iPhone 12 Pro當中，iPhone 12 Pro仍然處於缺貨的情況；而iPhone 12 Pro Max本次到貨量頗為充足，因此或許可以建議想要入手iPhone 12 Pro的消費者轉而購賣iPhone 12 Pro Max，就可更快體驗到最新的iPhone。

(科技)