英國的新冠肺炎死亡人數在周三達到一新指標性高峰，超過5萬人，為疫苗開發的樂觀情緒帶來相反訊息。英國居歐洲死亡人數之冠，而法國居歐洲染亦人數之冠。

英國的新冠死亡率和死亡人數一直高過於歐洲其他疫情重災國家，死亡人數較高的也只有美國、巴西、印度、墨西哥。

英國首相對此消息指出，還沒走出困境；每一個死亡都是悲劇，我們弔念每一位逝去者。瑞輝的疫苗在本周稍早指出，其有效性高達九成。

強生一直被反對黨批評全國性的封鎖來得太慢，個人防護設備的短缺以及未能保護療養院的老人。在疫情爆發初期，英國首席科學顧問Vallance曾指出，將死亡人數保持在2萬人以下是好的成果。

另一方面，法國在周三新報3萬5879名確診人數，總感染人數為186萬名，超越俄羅斯，為包括俄羅斯的歐洲染疫人數最多的國家，亦為全球第四大染疫國家。

目前義大利也不樂觀，周三超過100萬名染疫人數。

法國目前進入全國封鎖的第二周，周三新報2.2萬人確診，已經低於上周六破紀錄的8.68萬名。周三新增328名死亡人數，低於前一日的1220名。

歐洲目前有約30萬名因新冠肺炎死亡，然歐洲人口僅占全球10%，死亡人數卻占全球120萬名死亡的約四分之一。

(時報資訊)