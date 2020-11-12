因經濟前景較預期疲弱，以及新冠肺炎病例激增，石油輸出國組織（OPEC)周三再度下修今年結束前與2021年全球原油需求預測。

OPEC周三發布備受市場關注的需求報告，該產油國集團現在預估2020年全球原油需求量較去年萎縮約980萬桶/日，降為9,010萬桶/日，較10月份的需求預測調降30萬桶。

此外，OPEC預估明年原油每日需求量將較今年成長620萬桶，亦較10月所做的需求預測下修30萬桶。OPEC對2021年原油需求前景的看法，自7月最初預測的每日增加700萬桶持續下調。

OPEC在報告中指出，下修需求展望，主要考量防疫封鎖措施導致經合組織（OECD）成員國調降經濟成長預測，以及在2021年中，對運輸與工業燃料需求造成的衝擊。

OPEC將於11月30日與12月1日與非OPEC減產盟國舉行會議，討論下一階段的石油生產政策。這個所謂OPEC+組織此前同意從5月起每日減少970萬桶供油，創下歷來最大的減產記錄，自8月起減產規模已縮小至770萬桶/日，並預計在明年1月起每日產油量進一步增加200萬桶。惟近來歐美疫情急速升高，越來越多國家與地區重啟封鎖措施，市場預期OPEC+可能暫緩原訂於明年初的擴大供油計畫。

OPEC在報告中指出，美國與歐洲的新冠肺炎疫情在10月急升，迫使各國政府重新採取防疫限制措施，包括運輸燃油在內的各種燃油都將首當其衝。

(時報資訊)