下半年全球車市回溫，車用扣件廠恒耀(8349)第三季轉盈，並帶動前三季轉盈，前三季每股淨利0.88元。

恒耀公布財報，前三季營收61.1億元，營業淨利1.14億元，歸屬於母公司累計淨利1.02億元，前三季每股淨利0.88元，低於去年同期的1.35元。

恒耀受惠車廠客戶陸續重啟拉貨，第三季營收季增逾4成，受惠於營收明顯增加及毛利率翻揚，第三季順利轉盈，單季每股淨利約1.23元；並挹注前三季轉為獲利。

隨著車廠客戶陸續重啟拉貨，法人估公司第四季營收可望續小幅成長，下半年重回獲利軌道。

展望第四季，法人預估，隨著中國、歐美汽車產業持續回溫，加上車廠客戶因庫存水位偏低而開始增加庫存，恒耀整體出貨可望持續增加，恒耀第四季營收可望比第三季以及去年第四季小增。

恒耀10月營收持續攀高，營收為9.17億元，年增7.28%，前10月營收70.27億元，比去年同期減少15.12%。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，今年第一季營收約20億元，年減逾二成，單季每股盈餘0.01元；由於第二季歐美疫情嚴峻，第二季營收降至16.9億元低點，單季轉虧，每股淨損0.36元。第三季營收重回20億元之上，營運比第二季轉虧為盈。

(時報資訊)