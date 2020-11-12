「超薪酸der」高雄巿議員郭建盟今12日在議會指出，高雄逾6成就業人口從事服務業，但平均薪資不到3萬，他認為應比照國外，設「夜間巿長」，闢夜經濟專區，工策會轉型為夜間經濟辦公室，巿長陳其邁允諾組成專案辦公室。

郭建盟說，2016年紐約夜間經濟就業人口為29.9萬人，薪資總收入美金131億。夜間市長是推動夜間經濟的靈魂，荷蘭阿姆斯特丹2012年由酒吧、夜店業者與民眾投票選舉產生後，因成效顯著，倫敦、巴黎、紐約等大城市跟進。

對於夜間巿長，郭建盟點名網紅波特王、486先生，以及原民會主委阿布斯，不過心目中最屬意的人是觀光局長周玲妏，認識她的都知道她是「康樂股長」，把她放到夜間，活動能力、工作效率是白天的2倍，自動2年拚4年。

陳其邁表示，他過幾天問波特王對夜間市長的建議，並承諾組成一個專案辦公室，包括青年局、觀光局、文化局等，共同來跟業界做整合性、有功能性的推動一些方案，除了演唱會之外，像會展有時候晚上人口也蠻多的。

他舉例，像大港開唱等演唱會，過去資源沒有整合，如果能像拍片支持中心，有單一窗口，可以跟業者互蒙其利，也能帶動下游包括舞台、燈光或文創產業，尤其亞洲新灣區，在夜間經濟，絕對可以創造更多的產值與就業。

(中時 )