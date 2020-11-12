社頭是農業大鄉，近年來他不斷號召青年返鄉，現在社頭已經有近百名的青農投入農業工作。（吳建輝攝）

「科技農夫」，電腦化、機械化管理農場，透過不同的溫室控制，讓社頭的農產越來越多樣化，讓百萬農夫不再只是夢想。（吳建輝攝）

社頭鄉農會13、14日連續兩天，在社頭農會館場前舉辦「社頭農遊芭樂季」，活動日當天有豐富的農產品展售，還有歌手陳零九來助陣，社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，社頭是農業大鄉，近年來他不斷號召青年返鄉，現在社頭已經有近百名的青農朋友，當天會有青農朋友在現場，與大家分享其返鄉務農的心路歷程，希望能吸引更多青年朋友，加入農務的行列。

社頭鄉物產豐饒，盛產芭樂、龍眼蜜等作物，但社頭鄉農民平均年紀落在62歲左右，總幹事擔心10年後這些農民都已經70好幾，會讓社頭農業凋零，因此近年來努力號召青農返鄉，還成立「社頭青農聯誼會」，將社頭的青農朋友齊聚一堂，為社頭的農業注入全新活力。

蕭浚二表示，台灣農業逐漸有青年朋友願意投入，傳統農民只懂勤奮耕作，只想圖一個溫飽，但青年農民不一樣，他們都當「科技農夫」，電腦化、機械化管理農場，透過不同的溫室控制，讓社頭的農產越來越多樣化，讓百萬農夫不再只是夢想。

蕭浚二說13、14日兩天的活動，除了農產展售，還有彰化7鄉鎮的龍眼乾評比、及芭樂評比，社頭龍眼乾是古老的烘焙技術，希望透過展示能喚起更多年輕人，對這項傳統技藝的認識，歡迎大家13、14日，一起到社頭感受不一樣的農村生活。

(中時 )