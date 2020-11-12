Google今天宣布，2021年6月1日起將不再提供Google相簿的免費無上限儲存空間，習慣用Google相簿備份照片的，要趕快趁剩下的時間轉移，或付費升級更大容量。消息一出，有網友哀嚎：「我存了五年多的照片…」。

Google宣布2021年6月1日起，不再提供Google相簿的免費無上限儲存空間。(截自Google)

根據Google最新調整，從明年6月1日開始，用戶只剩下15GB的免費儲存空間，而且任何上傳照片所占的容量必須和Google帳戶裡的其他檔案合計。對於Google相簿用戶而言，這消息簡直是「晴天霹靂」，因為用戶可能在假定Google還會繼續免費的情況下，已儲存長達五年、甚至更多的照片。

不過Google表示，大約80%的用戶應該還要再三年，才會達到15GB的儲存空間上限，而且若是透過Google品牌的Pixel手機上傳照片，仍然能享有免費的無上限儲存空間。原本所有Google用戶都可以享有15GB的免費空間「Google One」，這15GB包含雲端硬碟、Google文件等等，但不包含相簿，相簿是額外的無限量高畫質空間。

過去有許多用戶都會用Google來備份，但明年6月1日起，相簿空間將合併到Google One方案裡，與雲端硬碟等空間合併計算，也就是Google相簿、雲端空間、Google文件全部加起來，總共不能超過15GB，否則只能選擇付費升級，或是趁剩下的半年趕快轉換到其他地方。根據Google One目前的訂閱費用，15GB免費，100GB每個月65元，200GB每個月90元，2TB每個月330元。

(中時新聞網)