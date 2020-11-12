中方空軍宣傳片中殲-20首秀「戰果」 殲-11BS外掛神秘導彈

美國預警機頻頻在南海和台海上空出現，引發北京不滿，中方空軍最近在招募飛行員秀出的短片中，閃現了殲-11BS掛載新型神秘飛彈的畫面。

據《環球時報》和《兵工科技》雜誌報導，這款飛彈可能是先進反輻射飛彈，或是新型空對空長程飛彈。分析家周三說，無論這是哪款飛彈，都能大幅提高戰機摧毀敵方預警機的戰力。而解放軍東部戰區周二在新浪微博上，轉貼了央視威虎堂的相關影片。

影片中說，這款飛彈可能是新型長程空對空飛彈，或是類似美製AGM-88G的先進反輻射飛彈，以打擊加油機和預警機等高價值目標。而《航空知識》雜誌主編王亞男便指出，反輻射飛彈可在摧毀敵方預警機上扮演要角。他說，由於預警機通常在遠離戰鬥熱區，可能約在300公里外的地方運作，因此新型反輻射飛彈需要很長的射程。不過，他也認為，中方應該有必要的技術，為戰機研製新型先進空射反輻射飛彈。

分析指出，影片顯示，殲-11BS掛載的飛彈在尺寸上較接近CM-102，但雙方外形也有不小的差異。例如，CM-102的彈翼不是尖的，同時中段彈翼細長。這很可能是以CM-102為基礎，進一步優化了飛彈的氣動外形。

曾在珠海航展展出的CM-102反輻射飛彈。（兵工科技雜誌）

此外，廣泛推測，新型反輻射飛彈很可能是採用霹靂-15上成熟的雙脈衝固體箭發動機技術，射程遠比CM-102的100公里還高，在面對 SM-6、S-400等新一代遠端防空飛彈時，能從更遠的距離發射，以保障載機的安全。

不過，分析也指出，影片中掛載新型反輻射飛彈的殲-11BS，並不是專門的防空壓制戰機，因此不少人推測，它很可能是在進行常規試驗，等成熟之後，就會正式裝備中方空軍的殲-16D電戰機。

殲-16D是以殲-16為基礎改裝的電子戰機，內部空間充足，加上外掛點數量多，可以滿足大量電子戰裝備的內部改裝，以及各式電子戰吊艙的掛載。此外，它還具備攜帶必要空對空和空對地武器的能力。分析認為，這點甚至比美國海軍的 EA-18G還強。

不僅如此，殲-16D上有全新的偵察告警系統接收機，可管理並控制機載電子干擾吊艙，對多個雷達電磁信號源進行「跟蹤一瞄準式干擾」，而這也是現今世上最先進的機載戰術偵察告警系統，目前只有中美具備獨立研製的能力。

另一方面，分析指出，為了保證更有效地干擾壓制，殲-16D將使用新一代大功率機載戰術干擾吊艙。而這比解放軍先前的電子干擾吊艙，新型戰術干擾吊艙更重，體積也更大，覆蓋頻率將會擴展到0.05〜20吉赫，同時發射功率也將由現有的30〜40千瓦提高到近100千瓦。至於有效干擾距離，則將由現今的幾十公里，大幅提高到150公里以上。除了新型戰術干擾吊艙外，殲-16D上還將裝備新型戰術通信干擾和壓制系統，具備對陸基，海基和空基通信系統，甚至是資料鏈系統進行欺騙，干擾與壓制的能力，而這在中方空軍戰術電戰機中也是充滿開創性的。

分析並指出，殲-16D除了電子干擾能力外，還具備強大的反輻射能力，可以掛載先進的「鷹擊」-91反輻射導彈。而隨著中方新型反輻射飛彈戰力大幅超越「鷹擊」-91，加上尺寸重量縮小，殲-16D可掛載的數量更多，彼此成了反輻射作戰的絕配。

(中時新聞網)