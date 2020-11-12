統一獅14日除了在台南舉行封王慶祝遊行外，遊行回到台南棒球場後還將舉行感謝見面會，除了統一全體教練團及選手外，特別邀起出身台南的饒手歌手Dwagie大支蒞臨現場獻唱，與球迷、選手一同慶祝總冠軍封王榮耀。

統一的封王遊行將從台南棒球場出發，沿途還會到安平開台天后宮還願，最後再回到台南棒球場，之後還將在球場內舉行封王感謝間面對，將開放內野草皮及內野看台區，讓球迷免費進場參與慶祝活動。

封王慶祝感謝球迷會，將安排統一教練團及選手，UniGirls、萊恩、魚頭君及OPEN小將也將共同出席，當天也將透過訪談活動內容，與民眾分享本季賽事的心路歷程，並透過活動答謝球迷，熱鬧活動現場，也特別邀起出身台南的饒手歌手Dwagie大支蒞臨現場獻唱兩首歌曲，與球迷、選手一同慶祝總冠軍封王榮耀。

見面會中還有簽名會，13日中午12點將在統一獅官方網站開放球迷網路報名參加，限額500個名額，完成預約參加者需持2020統一獅主場例行賽或總冠軍任何一場門票及個人身分證件身份查驗。

(中時 )