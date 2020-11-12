鴻海（2317）12日召開召開法說會，趕在法說會，鴻海先行召開董事會通過2020年前三季財報，經結算累計前三季營收為3兆3,490.11億元，營業毛利為1,885.43億元，毛利率為5.62％，營業淨利為593.72億元，營益率為1.77％，歸屬於母公司業主淨利為559.19億元，淨利率為1.66％，每股稅後盈餘為4.03元，相較於2019年同期的毛利率、營益率、淨利率5.64％、1.81％及1.88％，形成三率三降，另2020年前三季EPS4.03元也比輸2019年同期的4.87元。

不過以單季的獲利表現言之，則有倒吃甘蔗的味道，經結算，第三季營收1兆2,915.41億 ，呈季增14％及年減7％，毛利率、營益率、淨利率分別為6.20％、2.51％ 、2.39％，均較2019年同期的6.01％、2.41％ 2.21％成長，形成三率三升，單季EPS2.23元，較上季的1.65元成長35％，但與2019年同期的2.21元大致持平，僅微增1％。

(工商 )