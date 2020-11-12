台北市長柯文哲（右）12日出席市政總質詢，市議員陳永德詢問柯文哲稍早赴行政院會討論萊豬問題，行政院發言人卻在會後秀照片說北市冠軍牛肉麵就是用萊牛的看法，副市長黃珊珊（左）上台表示，牛肉麵冠軍商家是使用美牛，但不是所有的美牛都含瘦肉精，在還沒證實前，行政院發言人的說法是很差勁的做法。（鄭任南攝）

北市議員陳重文（左）12日質詢台北市長柯文哲（右）。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲為萊豬爭議直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯，政院發言人丁怡銘12日指稱，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，萊劑是飼料添加物，不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼。柯文哲回嗆「要耍陰的，到一定程度就翻臉！」

北市議員應曉薇表示，柯上午在政院為萊豬吵架吵得好，中央跟地方不同調，不代表地方沒尊嚴，但北市辦牛肉節錯了嗎，沒看到中央解決萊豬問題，卻講北市牛肉麵節用萊牛。

議員陳重文詢問，柯去院會一趟提出4點萊豬要求，蘇貞昌還讚柯是醫學專家，表面平和，但事後挖洞跳，耍陰的，講北市牛肉麵節用萊牛，政院對柯就像是「黃鼠狼給雞拜年」，不覺得背脊涼涼的嗎？

柯說，他很誠懇跟蘇講，他作為地方首長跟醫學專家，提出4點提議，過程也沒吵架，是理性務實講這案子該怎麼做，困擾台灣多年的問題該怎解決，這問題已不是安全跟安心的問題，是事實層面及心理層面，「但要耍陰的，那到一定程度就翻臉！」應曉薇要求柯硬起來，柯秒答「好！」

北市副市長黃珊珊直言，牛肉麵節廠商用的牛肉都合法，有紐澳及台灣本土牛，這發言顯然非常不當。

「很奇怪！」產發局長林崇傑表示，市府已要求牛肉麵協會及廠商應舉行記者會，對行政院提出嚴厲抗議，北市所進口的合法美牛，也沒任何證據證明是萊牛，政院不能在沒有任何資料下說出這種不當說法，中午已立即跟廠商聯絡，廠商很錯愕、不曉得是萊牛，沒想到就這樣被國家機器處理。

(中時 )