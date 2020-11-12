電子配件品牌 CASETiFY 宣布，CASETiFY ＆ Pokémon 系列即將於 11 月 13 日正式推出全新產品。作為「過去、現在和未來」概念系列的第二階段，包含嶄新手機殼以及過往備受消費者喜愛的電子產品周邊，將以引領潮流的風格重新呈現。原有的聯名產品亦同步於 www.casetify.com/pokemon 再度上架，並支援全球運送。

即將登場的 CASETiFY ＆ Pokémon 全新系列，將其中的「現在」概念延伸，特別為此設計嶄新手機殼款式，更首次把於伽勒爾地區發現的角色 （出現於Pokémon電子遊戲的劍和盾版本中）帶進 CASETiFY 的個人化平台，提供消費者更多客製化的配件選擇。粉絲們可分別透過屬於CASETiFY奢華系列的純素皮革手機殼、強悍防摔手機殼，化身成敲音猴（Grookey）、炎兔兒（Scorbunny）、淚眼蜥（Sobble）、來電汪（Yamper）、莫魯貝可（Morpeko）等多個全新角色。

CASETiFY 聯合創辦人及行政總裁吳培燊表示：「每當為 CASETiFY ＆ Pokémon 系列推出最新配件時，我們均致力在設計和保護性上尋求突破。最新系列採用個人化配色並加入更多 Pokémon 角色，為所有粉絲提供一個盡情展現其電子配件的難得機會。」

本次聯名系列涵蓋多樣化商品，讓你所喜愛的Pokémon 角色陪伴你度過每一天。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

CASETiFY ＆ Pokémon 最新系列以豐富色選搭配客製化文字，為熱愛Pokémon的消費者帶來電子配件新選擇。（CASETiFY 提供／黃慧雯台北傳真）

CASETiFY ＆ Pokémon 最新系列將加入特別設計的手機單肩包配件，而過往融入主要 Pokémon 角色的多款經典手機殼款式、電子配件以及大受歡迎的貼紙風格亦將再度登場。作為此聯名系列有史以來色彩最豐富的組合，本次同樣帶來多樣商品，包含 iPhone、AirPods、Apple Watch、iPad、MacBook、無線充電器保護殼，以及2 合 1 手機支架等。本次 CASETiFY ＆ Pokémon 系列由即日起於 www.casetify.com/pokemon 開放預售登記，並於 11 月 13 日下午 4 時正式開賣。

(科技)