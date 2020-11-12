張美慧建議縣府爭取蘇花改公車優先道，開辦返鄉客運專車，提升民眾搭乘大眾運輸意願。（羅亦晽攝）

蘇花改今年初通車，北花客運跟著上路，春節、清明、端午及中秋等四節期間，花蓮可見大量車潮，市區停車位難求已成民眾夢魘；縣議員張美慧今質詢，建議縣府評估在市區增設立體停車場，爭取蘇花改公車優先道，開辦返鄉客運專車，提升民眾搭乘大眾運輸意願；縣府表示將與業者透過滾動式檢討研擬相關辦法。

張美慧質詢指出，花蓮市區停車位不足，縣府近年雖制定民間設置臨時路外停車場獎助辦法，及利用國有地釋出標租闢建停車場，提供不少停車位，但連假時仍一位難求；且花蓮是宜花東唯一沒有公有立體停車場及地下停車場的縣市，建議縣府評估花蓮市區合適地點，闢建停車場增加停車空間。

縣長徐榛蔚表示，目前已研擬推出獎勵補助，鼓勵民間興辦停車場，未來也會持續和市公所討論，如何透過整體規劃來利用閒置空間興建公有停車場。

「東部鐵路火車票難求，是花蓮人心中永遠的痛」張美慧說，縣府與台鐵合作返鄉專車行之有年，效果不錯；蘇花改如今全線通車，北花客運也跟著上線，縣府可開辦北花公路返鄉專車，補貼車資，優於火車票價，吸引縣民搭乘，做到分流，讓縣民也有第二個選擇。

縣政府民政處長林金虎說，蘇花改通車後縣府已經有考慮公路客運，但客運行車速度不比台鐵，時間又長，加上配合板橋及南港2處的發車地點，民眾普遍意願不高。

張美慧認為，縣府調查時尚未試辦大客車優先道，導致行車時間長，影響民眾搭乘意願；公路總局中秋和雙十連假，在太魯閣大橋到崇德內側車道，試辦蘇花改公車優先道，節省不少行車時間，民眾反應良好，建議縣府應繼續爭取大客車專用道，提升搭乘率。林金虎表示，未來會再與客運業者討論。

(中時 )