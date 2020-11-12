遭鏈鈎纏住的黑鳶，連覓食及停留都受限。（拍鳥俱樂部蔡姓鳥友提供／吳康瑋基隆傳真）

遭鏈鈎纏住的黑鳶，連覓食及停留都受限。（拍鳥俱樂部蔡姓鳥友提供／吳康瑋基隆傳真）

遭鏈鈎纏住的黑鳶，連覓食及停留都受限。（拍鳥俱樂部蔡姓鳥友提供／吳康瑋基隆傳真）

遭鏈鈎纏住的黑鳶，多次俯衝水面覓食但都無功而返，鳥友擔心黑鳶會因此餓死。（拍鳥俱樂部蔡姓鳥友提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆一名蔡姓鳥友近日到基隆港拍攝黑鳶英姿，卻看到一隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，拍下來細看照片，才發現牠的腳爪遭釣魚鏈鉤狠狠纏上，導致牠行動嚴重受限，無法抓取食物瘦得骨瘦如柴，畫面令鳥友震撼又難過。拍鳥俱樂部社長黃蜀婷12日說，這隻黑鳶的搶救難度很高，恐怕將因未能進食死亡，很捨不得鳥兒承受人類的傷害。

棄置鏈鉤釀生態隱憂

黃蜀婷指出，鉤子可能是釣白帶魚或龍蝦的鏈鉤，黑鳶遭雙腳交疊緊纏，連自行捕食、停靠都沒辦法，雖多次俯衝水面覓食但都無功而返，鳥友推估搶救難度很高，擔心可憐的黑鳶會抓不到食物而衰弱死亡。

黃蜀婷表示，許多釣客隨意丟棄魚網和魚鉤，讓鳥兒蒙受其害的案例層出不窮，更嚴重的恐怕直接喪失性命，嚴重影響整體生態系統，之前在新北市新店區灣潭還曾目睹一隻魚鷹爪子被魚鉤纏住，後方還拖著一條長長的魚線，令她十分不捨。

確實回收釣線免悲劇重演

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，釣客務必確實回收釣線、鏈鉤，切勿直接剪斷釣魚線，讓棄置的鏈鉤間接奪走鳥類生命，此外，黑鳶屬猛禽類，民眾可先用外套或毛巾將整隻黑鳶罩住，一方面可讓鳥兒情緒回穩，避免因掙扎而受傷，也能防止民眾遭啄傷或被鳥爪抓傷。

陳瑞濱強調，民眾若抓住黑鳶後可立即通報動保所，獸醫會盡快前往協助移除魚鉤後野放，若沒辦法抓住黑鳶，魚鉤過陣子還是有機會脫落，動保所也會派員前往觀察，並盡力以人為方式移除。

(中時 )