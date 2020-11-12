教育部體育署11日舉辦「109年度運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」。 此次頒獎典禮由教育部林騰蛟次長授證運動企業認證標章給113家企業， 並由體育署署長張少熙頒發感謝狀給 i sports 運動年曆提供賽事的企業，並頒發年度積分賽前三名。

體育署11日舉辦「109年度運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」。此次頒獎典禮由教育部次長林騰蛟授證運動企業認證標章給113家企業，並由體育署長張少熙頒發感謝狀給i sports 運動年曆提供賽事的企業，並頒發年度積分賽前3名。

本年度因新冠肺炎疫情影響，除辦理現場說明會外，新增「線上試評」的管道，鼓勵企業投件，並提供企業客服專線，最後獲證企業相較於去年的96家，本屆共有113家企業獲得運動企業認證標章，且員工人數在500人以下的中小企業，獲得認證的比例也顯著增加。不少兩年前申請的企業，也踴躍在今年認證效期到期後持續投件，顯見運動企業認證已逐漸獲得企業普遍認同。

運動企業認證授證典禮大合照。（體育署提供）

今年首度試辦的線上試評，企業在正式申請前，可透過活動官網提供的量化問卷試評，掌握認證得分方向，提供高分範例作為參考，並由專人針對試填疑問進行答覆，協助企業順利完成參與認證流程。此舉不僅增加企業投件參與的動力，並能促進與企業雙向溝通，提升企業推動運動認證的認知度。統計今年通過線上試評的企業家數，佔整體投件家數的5成左右，顯示運動企業線上試評的方式，的確有助於企業通過認證。

體育署也持續針對中小企業進行宣傳及輔導，鼓勵中小企業投件，並按照企業規模調整問卷及計分標準，以員工人數500人為門檻，採大型企業及中小型企業分流審評。透過線上試評及分流審評，也使得中小企業通過運動認證的數量與達標率皆有所提升。

運動企業認證至今已舉辦第5屆，5年來見證越來越多企業積極投入，不只協助員工建立規律運動習慣，提升體能與健康，更實現關懷員工的企業社會責任，共同朝向幸福企業的方向邁進。

(中時 )