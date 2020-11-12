億東公司發出聲明將暫停在二崙鄉建廠的計畫。（周麗蘭攝）

三好米集團億東企業股份有限公司將在二崙鄉旭光國小附近設置稻穀烘乾廠，引發居民激烈抗議，雲林縣政府積極協調下，億東12日發出聲明「暫停二崙鄉大庄段的投資建廠計畫」。

億東公司去年底申請在二崙鄉大庄段設置稻穀烘乾廠及貯存場，作為代收公糧之用，獲農糧署同意，雲林縣府核發設置容許，二崙鄉公所核發建照。

最近大型機具開進農地準備整地，鄰近的大庄村、西庄村民見狀才得知要興建烘穀廠，預定地距離旭光國小140公尺、距離率落250公尺，引起居民強烈反彈，唯恐造成粉塵、噪音汙染、交通安全疑慮。

本月6日雲林縣長張麗善親自現勘，數百名民眾到場拉白布條抗議設廠，要求縣府農業處撤銷容許證。今（12日）400名村民又分別搭乘7輛遊覽車、40輛小客車到縣議會陳情。

議長沈宗隆、縣長張麗善都出面接受陳情，張麗善承諾會輔導億東公司在雲林縣另覓他地設廠，可能進駐工業區。

億東公司隨後也發聲明稿回應，「在維繫地方和諧，不引起更多因誤解而造成的對立與抗爭的前提下，億東將暫停二崙鄉大庄段的投資建廠計畫。」

該公司表示，於二崙鄉大庄段953號合法申請取得的投資建廠計畫，從事件有疑慮開始，即展現最大誠意與地方及政府相關單位進行溝通，但可惜在各方勢力的運作下，億東無法獲得公平的機會對此疑慮作合理的討論及說明。

億東表示，該公司會善盡社會責任，努力推出最優質的米食商品給消費者，也會尊重社會大眾的意見，做一個與地方共生共榮的企業。

(中時 )