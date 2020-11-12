台中市崇德殯儀館因空間規劃問題，民眾常詬病在禮廳前經常發生家屬和往生者靈柩爭道情形。市議員林祈烽要求市府生命禮儀管理處務必要改善這項缺失；經生管處編列預算施工，往生者大體通道於正式完工啟用。未來在戊級禮廳舉辦告別式的家屬和親友，將不再發生和往生者爭道的情形。

林祈烽說，崇德殯儀館是台中市區主要的殯葬禮儀場館，每天都有很多前往祭拜的家屬或參加告別式送別親友的民眾；民眾向他及立委張廖萬堅反映，殯儀館因動線規劃問題，導致永思廳等5處禮廳前方通道，常發生家屬與往生者靈柩通行「爭道」，希市府重新規劃動線，讓往生者能夠離開得更有尊嚴。

林祈烽指出，他經常到殯儀館去捻香致意，也注意到這個大問題，特別要求生命禮儀管理處要編列預算去改善這個問題；這條寬敞的通道已完工啟用，以往家屬和親友在禮廳前的追思活動，已不會再和往生者靈柩大體發生爭道的場面。

林祈烽強調，殯儀館是家人親友送別往生者的場所，生管處早應顧及往生者的尊嚴，更應該體諒家屬和親友悲傷的情緒；平時即應針對各項缺失或是年久失修的設施，積極去做改善，不是等到民眾有反映或投訴才想到要編預算去改正工作。

(中時 )