簡姓男子因連續販毒被判無期徒刑入獄後，又因假釋中因犯圖利容留性交罪回籠，法務部撤銷他的假釋後，他聲明異議被駁回提抗告；最高法院法官黃瑞華及其所屬刑事第一庭成員，先提案大法庭但未等結果，忽視法務部的權限，直接裁定將簡男放人、讓他出獄。

另最高法院刑事第七庭也針對4件撤銷假釋聲明異議案件作成裁定，但都沒有聲請停止執行，由法務部或監獄要不要放人，這與黃瑞華法官的刑一庭直接「令」放走無期徒刑假釋犯的裁定不同。

上周五司法院作成釋字796號解釋，認定《刑法》第78條第1項，對假釋出獄受刑人再犯罪者，不分情節「無差別」一律撤銷假釋，沒有考量獲判6月以下徒刑及緩刑者，有無再入監必要，此部分違憲立即失效。

大法官認為，假釋人被判刑6月以下及宣告緩刑，都是可易科罰金或暫不執行的裁判，針對這種情況「法務部」必須審酌個案狀況，調查對社會危害程度及再犯可能性等，不能一律撤銷假釋，但此次最高法院法官的裁定與大法官釋憲意旨大相違背。

簡男因連續犯販賣毒品罪被判處無期徒刑定讞入監執行，後經假釋出獄並付保護管束，但他在假釋中因犯圖利容留性交罪，受有期徒刑2月，如易科罰金確定，法務部撤銷假釋，檢察官乃指揮執行其無期徒刑之殘刑（仍為無期徒刑，從2012年迄今）。

承審的最高法院刑事第一庭原本提案大法庭，但上周五大法官釋憲後，合議庭認為簡男沒有特別預防考量，使其繼續在監執行殘刑之必要，所以自為裁定將法務部撤銷其假釋處分及檢察官執行指揮、受刑人殘刑部分均撤銷，讓簡男出獄。

但法界指出，依先前大法官釋憲結果及權力分立原則來看，法務部撤銷假釋之行政處分是屬於行政權，受刑人如果不服應依行政程序法規定，向行政法院聲請撤銷法務部撤銷其假釋處分來救濟，而不是向普通法院。

依現行的監獄行刑法規定，撤銷假釋之行政處分，法務部有決定權，行政法院有審查權，而一般法院只能就執行指揮書處理聲請異議的問題，如果普通法院越過法務部去要求放人，恐有違背釋憲意旨。

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(中時 )