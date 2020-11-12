和碩(4938)今舉行線上法說會，公布Q3獲利，第3季單季歸屬母公司稅後純益為68.17億元，EPS為2.61元，毛利率4.2%，營益率為1.9%；累計前3季歸屬母公司稅後純益為154.36億元，EPS為5.91元，毛利率為3.7%，營益率為1.3%。今年第3季和碩營收年增為-5.4%，但歸屬母公司稅後純益呈現年增8.3%，主要是毛利率和營益率今年Q3表現都優於去同同期。

10月和碩合併營收新台幣1381.68億元，月增9.53%，年減6.11%，創今年單月新高，主要受惠於iPhone 12系列新機出貨動能。今年前10月，和碩合併營收達1.08兆元，較去年同期減少1.4%。和碩10月筆電出貨約85萬至90萬台，月減10萬至15萬台；桌機與主機板10月出貨約60萬台/片，月減約5萬台/片。

今年第三季和碩消費性產品營收年增為28%，也是3大類產品中唯一年增正成長；就季增來看，消費性產品季增更高達77%。預計通訊產品在Q4因遞延效應，可望表現優於前3季。

(時報資訊)