鴻海(2317)董事會通過2020年第三季財報，在「三率三升」帶動下，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至308.54億元、創近4年同期高點，每股盈餘（EPS）2.23元。不過，累計前三季仍「三率三降」，歸屬母公司稅後淨利558.18億元，續處同期新低，每股盈餘4.03元。

鴻海第三季合併營收1.29兆元，季增14.46％、年減6.94％。不過，歸屬母公司稅後淨利308.54億元，季增達34.85％、年增0.62％，為近4年同期高點。每股盈餘2.23元，優於第二季1.65元及去年同期2.21元。

觀察鴻海第三季「3率」獲利指標表現，毛利率6.2％、營益率2.51％、淨利率2.39％，優於第二季5.91％、1.99％、2.03％及去年同期6.01％、2.41％、2.21％，齊創近4年同期高點。

累計鴻海前三季合併營收3.34兆元、年減7.02％，為同期第3高。但歸屬母公司稅後淨利558.18億元、年減達17.36％，仍處同期新低。每股盈餘4.03元，低於去年同期4.87元。毛利率5.63％、營益率1.77％、淨利率1.67％，略低於去年同期，續處同期新低。

觀察第三季四大產品概況，占41％的消費智慧產品營收季增雙位數、年減雙位數百分比，占28％的雲端網路產品營收季增、年增個位數百分比，表現均略優於預期。

第三季占24％的電腦終端產品營收季增、年增個位數百分比，表現符合預期。不過，占7％的元件與其他產品營收季增個位數百分比、年減個位數百分比，表現低於預期。

(時報資訊)