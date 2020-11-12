根據TrendForce旗下半導體研究處調查，自2020年初受疫情影響導致工作典範的加速轉移，加上生活型態大幅改變，除了智慧型終端裝置的普及間接帶動雲端需求外，企業數位轉型更加速雲端服務的滲透率，加上數位經濟如社群媒體互動與網路消費模式的黏著度提升，使雲端供應商得以匯聚大量消費者數據，發展出更多元的商業模式。因此第四季超大規模資料中心的伺服器需求占比攀升至近四成，整體數量是2012至2014年的三倍。

展望2021年，受惠於Intel 10nm Ice Lake與AMD 7nm Milan雙平台導入市場，可能再度刺激企業客戶端伺服器的換機潮與資料中心的基礎建設。再者，市場普遍認為明年因疫情所產生的新常態，仍會持續帶動雲端需求。加上因國際局勢緊張而導致地緣政治的不確定性，因應地理範疇不一使得小型規模資料中心需求浮現。以整機（L10）出貨來看，預估明年伺服器整機出貨年成長約6~7%；主要出貨動能仍集中於北美資料中心（ODM-Direct），年增約16~18%。

基於市場與疫情變化難以預測，TrendForce分析師劉家豪同步分析兩種假設情況。

情境一：若疫情於明年上半年受到有效控制，2021年伺服器整機出貨年成長可達5~6%；數位轉型驅動力（工作典範與生活常態的轉移）將會支撐北美資料中心動能回歸正常狀態，年增約12%，約莫與2020年持平。

情境二：若今年底到明年初全球疫情轉為嚴峻，全球總體經濟將持續受到嚴重衝擊，進而大幅影響企業投資意願，預估2021年伺服器整機出貨年成長將低於4%，且北美資料中心的拉貨動能也會受到影響，僅年增一成。

整體而言，全球總體經濟表現仍存變數，且當前疫情所衍生的遠距辦公與教學已然成為新常態。不論經濟如何變化，TrendForce針對2021年ODM-Direct伺服器需求皆有雙位數成長之預期，且整體伺服器需求將持續以正成長態勢發展。

(時報資訊)